Oelde (gl) - Einen Einbruch und einen Einbruchsversuch hat es am Mittwoch an der Von-Bodelschwingh-Straße in Oelde gegeben. Ein Hausbewohner überraschte in seinem Garten einen ihm fremden Mann. Der Polizei zufolge wurde der Hausbewohner am Mittwoch um 17.50 Uhr durch verdächtige Geräusche ...