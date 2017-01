Bünde (be) - Spektakulärer Einbruch in Bünde (Kreis Herford): Mit einem Traktor sind bislang unbekante Männer gegen 4.50 Uhr in das Haus eines ehemaligen Steuerberaters gefahren. Sie haben eine Wand eingedrückt und einen Tresor mitgenommen. Ein Tatverdächtiger wurde am Morgen in Löhne festgenommen.