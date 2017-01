Dortmund (dpa) - Wegen ständiger Kritik an seiner Arbeit hat ein 28-Jähriger am Freitagabend in Dortmund einen 19 Jahre älteren Kollegen niedergestochen. Der Mann erlitt mehrere Stiche in den Oberkörper, ist aber auf dem Weg der Besserung, wie die Polizei am Samstag mitteilte.