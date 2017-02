Ahlen (ak) - Der Zusammenschluss ist perfekt: Bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung am Freitagabend hat der Schützenverein Hoher Norden der Verschmelzung mit dem Bürgerschützenverein Süden bei nur einer Gegenstimme zugestimmt. Am 30. April tritt der Fusionsvertrag offiziell in Kraft.