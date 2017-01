Rheda-Wiedenbrück (cd) - Auf ein ereignisreiches Jahr hat am Samstag die Jugendfeuerwehr Rheda-Wiedenbrück zurückgeblickt. So stand 2016 nicht nur der Umzug in das Gerätehaus Wiedenbrück an. Die Nachwuchs-„Blauröcke“ wuchsen auch von 30 auf 36 Mitglieder an.