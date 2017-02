Gütersloh (upk) - Auf ihrer „Back To The Roots Tour“ haben die The-Best- Of-Black-Gospel-Singers aus New York am Dienstag in Gütersloh Station gemacht. „Freuen Sie sich auf einen besonderen Abend“, machte Pfarrer Andreas Walczak-Detert den Besuchern Appetit auf ein mitreißendes Konzert.